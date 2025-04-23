İTO'dan bakanlığa: Hastanelerin depreme dayanıklılık analizlerini paylaşın

İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık Bakanlığı’ndan İstanbul’daki kamu-özel tüm sağlık kuruluşlarının depreme dayanıklılık analizlerini talep etti.

Fotoğraf: AA

Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

İTO, doktorlarla sağlık çalışanlarının ve halkın diğer kesimlerinin çalıştığı ve yaşadığı binaların depreme dayanıklı olmadığını savundu.

Odaya göre Şubat 2023 depremlerinden sonra o zamanın İstanbul il sağlık müdürü, şimdinin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’daki sağlık binalarının depreme dayanıklılığıyla ilgili yaptığı açıklamada, kentteki kamu hastanelerinin yüzde 78,2’si tamamen yenilenmiş ya da yeni yapıldığını söylemiş, özel hastanelerin de 82’sinin yeni ve yenilenmiş depreme dayanıklı yapılar olduğunu belirtmişti.

Memişoğlu, o zamanki açıklamasına şöyle devam etmişti: “Geri kalan yüzde 16 ila 18 bandındaki hastanelerin de bir kısmının analizlerini yapıyoruz. Onların neticesine göre hareket edeceğiz. Bir kısmını boşalttık, yakın zamanda yenileyeceğiz.”

Memişoğlu’na bu sözlerini hatırlatan oda yazılı açıklamasında şunları dedi:

“Oldukça muğlak olan bu açıklama bile İstabul’un sağlık merkezleri açısından da depreme ne kadar hazırlıksız olduğunun itirafı niteliğindeydi.

Afette yaralananları tedavi etmesi beklenen biz sağlık çalışanlarının, tedaviye ve yardıma muhtaç hâle getirilmesi kabul edilemez.

Ayrıca hasar alan veya yıkılan bir sağlık merkezinden halkımız da faydalanamayacaktır. Bunun en acı tecrübesini yakın zamanda yaşadığımız 2023 Şubat depremlerinde deneyimledik.

Doktorlar ve sağlık çalışanlarının depreme dayanıklı binalarda hizmet verdiğini bilmek istemesi en doğal haklarıdır. Sağlık binalarının depreme dayanıklılığından Sağlık Bakanlığı ve hükümetin sorumlu olduğunu bir kez daha hatırlatmak ister, kaybedecek zamanımızın kalmadığını bu depremin hepimize göstermiş olduğunun altını çizmek isteriz.”

İTO’nun Sağlık Bakanlığı’nın almasını istediği deprem tedbirleri şunlar:

*Depreme dayanıksız olanlar için, sağlık çalışanlarını mağdur etmeyecek şekilde tahliye planları oluşturulmalı, yerinde yenilenmesine dair planlamalar kamuoyuna açıklanmalı.

*Kamu binasında hizmet vermeyen İstanbul’daki ASM binalarından depreme dayanıksız olanlar acil olarak geçici kamu binalarına veya prefabrik alanlara yerleştirilmeli.

*Tüm ASM binalarını kamunun yapacağı kalıcı konutlara taşıma planları oluşturulmalı.

*İstanbul’un deprem anı ve sonrasındaki kamu otoritesinin afet planlamasına, İstanbul Tabip Odası ve ilgili meslek odaları, sendikalar dahil edilmeli.