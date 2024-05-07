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Yaramazlara biraz batar!

İTO uyardı: 10 dakikalık sürede dört kişiye randevu

İstanbul Tabip Odası (İTO) bir eğitim araştırma hastanesinde 10 dakika içinde dört hastaya randevu verildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) bir hastaya ayrılan süre 10 dakika. Bu nedenle sistemin 10 dakika arayla randevu vermesi gerekiyor.


İTO’nun X hesabından yaptığı paylaşıma göreyse İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde 10 dakikalık sürede dört kişiye randevu verilmiş. Yani kişi başı 2,5 dakika demek.

İTO, bu tip uygulamalarının sağlıkta şiddeti ve malpraktis davalarını artırdığını iddia etti.

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