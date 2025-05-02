İTO: İstanbul'da enflasyon yüzde 47,21

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlarda yıllık enflasyon nisanda yüzde 47,21’e yükseldi.
Bloomberg HT‘nin aktardığına göre İstanbul Ticaret Odası (İTO), ‘İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksleri’nin nisan verilerini açıkladı.
İTO’ya göre kentte martta yıllık enflasyon yüzde 46,23’tü.
İstanbul’da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,21, toptan fiyatlarsa yüzde 1,46 arttı.
Endekste bir önceki aya göre fiyat artışları şöyle:
- Giyim ve ayakkabı yüzde 13,59
- Konut yüzde 6,66
- Haberleşme yüzde 5,22
- Ulaştırma yüzde 3,93
- Ev eşyası yüzde 3,74
- Lokanta ve oteller yüzde 3,15
- Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 3,12
- Alkollü içecekler ve tütün yüzde 2,29
- Sağlık yüzde 2,13
- Eğlence ve kültür yüzde 2,03
- Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,57
Nisanda en yüksek artış giyim ve ayakkabı harcamalarında gözlemlendi.
Toptan fiyat hareketlerini gösteren ve martta yüzde 2,30 artan ‘Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’ nisanda yüzde 1,46 arttı.