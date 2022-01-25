İtalyan basını: Jeff Bezos’un gözü Napoli’de

İtalya basını dünyanın en zengin ikinci insanı Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Napoli’yi satın alarak futbol sektörüne girmeyi planladığını yazdı.

Temmuz ayında sahibi olduğu Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard ile uzaya çıkan Bezos, şimdi de yeşil sahalara mı iniyor?

169 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları listesinde Elon Musk’ın arkasında ikinci sırada yer alan Bezos’un İtalyan futbol kulübü Napoli’yi almak istediği iddia öne sürüldü.

Uzun süredir gündemdeki iddianın yalanlanmaması kulüp taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ederken La Repubblica gazetesi de Bezos’un planı hazır.

Napoli’nin sahibi İtalyan film yapımcısı Aurelio De Laurentiis, aynı zamanda Serie C’de mücadele eden Bari’nin patronu.

Laurentiis’in girişimleriyle 2018 yılında Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon ve Napoli ilk teması kurmuştu. Anlaşmanın ardından Napoli formaları Amazon üzerinden satılmaya başlamıştı.

Dört sene önce başlayan bu ilk temas, 2021-2022 sezonundaki yeni anlaşmayla devam etti. Amerikan devi, İtalyan ekibinin kol sponsoru olurken Napoli bu anlaşmadan yıllık 2 milyon avro geliri garantiledi.

Ancak Amazon kurucusunun burada da durmayacağı anlaşılıyor.