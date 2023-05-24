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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’daki selde ölenlerin sayısı 15’e yükseldi

İtalya’nın Emilia Romagna bölgesinde meydana gelen selde ölenlerin sayısının 15’e çıktığı bildirildi.

İtalya. Fotoğraf: AA

Bölgede geçen hafta etkili olan yağışların yol açtığı selde can kaybı artıyor.


AA’nın aktardığına göre, sel felaketinde ölü sayısı 15’e yükseldi. 10 binin üzerinde kişi de evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Bazı noktalarda ordu birliklerinin de yerel halka yardım için sahaya indiği ve yardım çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Bölgede su baskınları ve heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanan yolların açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hala sular altında olan Conselice kentindeyse vatandaşların tahliyesi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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