İtalya’daki selde ölenlerin sayısı 13’e yükseldi

İtalya’nın Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen selde ölenlerin sayısının 13’e çıktığı bildirildi.

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Bölgede hafta başında etkili olan yağışların yol açtığı selde can kaybı artıyor.

İtalyan ANSA ajansının yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, sel felaketinde ölü sayısı 13’e yükseldi.

Selden etkilenerek su baskınına uğrayan belde sayısının 42’ye çıktığı, 10 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 34 bin haneye de elektrik verilemediği belirtildi.

Bazı noktalarda ordu birliklerinin de yerel halka yardım için sahaya indiği ve yardım çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Bölgede su baskınları ve heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanan yolların açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.