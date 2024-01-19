İtalya’da Yargıtay’dan ‘faşist selamı’ kararı

İtalya’da anma törenleri gibi etkinliklerde ‘faşist selamı’ verilmesiyle ilgili Yargıtay, tartışmalı bir karara imza attı.

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Sağ elin dik ve yatay biçimde kaldırılmasıyla yapılan faşist selamı verdikleri gerekçesiyle sekiz kişi hakkında daha önce verilen mahkumiyet kararını bozan Yargıtay, bu eylemin ancak yasaklı Faşist Parti’yi yeniden kurma ve kamu düzenini bozma amacı taşıması halinde suç teşkil edeceğine hükmetti.

Kapatılan neo-faşist İtalyan Sosyal Hareketi’nin (MSI) gençlik örgütüne bağlı Sergio Ramelli’nin 1975’te öldürülmesi anılırken faşist selamı verdikleri belirlenen sekiz kişi hakkında dava açılmıştı.

2020’de ilk mahkeme sanıkların beraatına karar verirken, Temyiz Mahkemesi de nefret ve ayrımcılıkla ilgili Mancino yasasını ihlal etmekten suçlu bulduğu bu kişileri iki ay hapis ve 200 avro (6 bin 571 lira) para cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay’sa dün verdiği kararla davanın, faşizmi savunma suçunu getiren ve faşist gösterilerin düzenlenmesini yasaklayan Scelba kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Basındaki yorumlarda Yargıtay’ın bu kararıyla, anma törenleri ya da özel toplantılarda bu selamın yapılmasının cezai soruşturma kapsamının dışında sayılacağı ifade edildi.

Ülkedeki ultra aşırı sağcı neo-faşist grup Casapound, bu kararı ‘tarihi zafer’ olarak değerlendirdi.