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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da günlük Covid-19 vaka sayısı rekor seviyede

İtalya’da sağlık bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 969 bin 752 testte 54 bin 762 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020’den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.

Vaka sayısı 5 milyon 622 bin 431’e ulaştı.


Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 500 bin 466’ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 1071’e çıktı.

İtalya’da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 144 artarak 136 bin 530’a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 14 bin 851 artışla 4 milyon 985 bin 435’e ulaştı.

Covid-19’a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede bugün itibarıyla 108 milyon 189 bin doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 209 bin 85 oldu.

Ülkede 20 Eylül’de başlayan 3’üncü doz aşılamada 17 milyon 19 bin 500 hatırlatıcı doz uygulandı.

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