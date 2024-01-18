İtalya’da ‘eko-vandallar yasası’: Tarihi yapılara zarar verenlere yüklü miktarda para cezası

İtalya’da çevre eylemcilerinin tarihi-kültürel açıdan önemli yapılara zarar veren protestolarına daha ağır cezalar getiren yeni bir yasa parlamentodan geçti.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Kültür Bakanlığı yasal düzenlemeyi ‘eko-vandallar yasası’ diye tanımlıyor.

Geçen temmuz ayında Senato’dan geçen, bugün de Temsilciler Meclisi’nden nihai onayı alarak yasalaşan düzenleme, kültür ve peyzaj varlıklarının tahrip edilmesi, kirletilmesi gibi durumlarda yeni yaptırımlar getiriyor.

Halihazırda tarihi-kültürel önemi olan yapılara zarar veren eylemciler, ceza yasası kapsamında altı aydan beş yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyor. Yeni yasaysa çevre eylemcilerine yeni idari para cezaları öngörüyor. Para cezaları 10 bin-60 bin avroarasında değişiyor.

İtalya’da Roma, Floransa, Venedik gibi birçok kentte tarihi-kültürel mekanlar son yıllarda çevre eylemcilerinin boyalı ya da tutkallı gösterilerine hedef olmuştu.