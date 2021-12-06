İtalya’da aşısızlara kısıtlamalar devreye girdi

İtalya’da hükümetin, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 24 Kasım’da açıkladığı kamuoyunda ‘süper yeşil geçiş’ belgesi olarak bilinen sertifika bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

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Ülkede son bir haftadadır vaka sayısı 15 binin üzerinde seyrediyor. Bir ay önce bu sayı beş binin altındaydı. Hükümet, önlemlerin ‘Noel’i kurtarmak’ için devreye sokulduğunu bildirdi.

Buna göre, sadece aşı yaptıranların ve Covid-19 geçirenlerin sahip olabileceği geçiş belgesi, restoranların kapalı alanlarına girişlerden, stadyum, tiyatro, sinema, diskotek ve kamuya yönelik tören ve kutlamalara kadar pek çok alanda zorunlu hale getirildi.

Ayrıca bugünden itibaren şehir içi toplu taşımda da şehirlerarası yolculuklarda olduğu gibi aşı ve hastalığı geçirmiş olmanın yanı sıra son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu testi de gösteren ‘normal yeşil geçiş’ belgesi de zorunlu hale geldi.

Kuralları ihlal edenlere 400-1000 avro arası para cezası verilebilecek.

Ülkenin büyük kentlerinden Milano’da Cadorna istasyonu ile Lanza metro durağında ve belediye otobüslerinde, belediye zabıtalarınca normal yeşil geçiş sertifikası kontrolleri yapıldı.