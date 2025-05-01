İtalya futbolunda mafya soruşturması: Çalhanoğlu'na para ve maç cezası

İtalya’da taraftar gruplarının mafyayla ilişkisinin incelendiği soruşturmada Inter’in oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’na bir maç men ve 30 bin avro (yaklaşık 1 milyon 303 bin lira) ceza verildi.

Hakan Çalhanoğlu. Fotoğraf: AA

Eylül 2024’te Milano Başsavcılığı Inter ve Milan taraftar gruplarının mafyayla ilişkisi olduğu şüphesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturmaya dayanarak spor hukuku açısından kendi incelemesini yapan İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) bugün ilk cezaları açıkladı.

FIGC’ın belirlediği kurallara göre sezon başladıktan sonra futbol profesyonellerinin taraftar gruplarının temsilcileriyle görüşmemesi gerekiyor.

Hakan Çalhanoğlu’na söz konusu cezalar 2022-23 sezonunda Inter taraftar grubu ‘Curva Nord’un temsilcileriyle görüştüğü gerekçesiyle verildi.

Aynı gerekçeyle Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi’ye de bir maç men ve 15 bin avro (yaklaşık 652 bin lira) ceza verildi.

Bu konuda idari açıdan sorumluğu olduğu gerekçesiyle de Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti’ye 14 bin 500 avro (yaklaşık 630 bin lira) ceza kesildi.

FIGC, ayrıca Inter kulübüne 70 bin avro, Milan kulübüne de 30 bin avro ceza verdi.

İtalyan basınında Hakan Çalhanoğlu’yla Inzaghi’nin federasyonla anlaşma yoluna giderek bu cezalara razı olduğu yazıldı.

Çalhanoğlu, Ekim 2024’te taraftar gruplarının temsilcileriyle görüştüğünü kabul etmiş, bunun nedeninin 6 Şubat 2023’teki depremden sonra kendisine destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu söylemişti.

3 Mayıs’ta Hellas Verona’yı kendi sahasında ağırlayacak Inter, sahaya Çalhanoğlu’ndan ve Inzaghi’den yoksun çıkacak.

Serie A’da Napoli’yle şampiyonluk için yarışan Inter, 34 haftası geride kalan ligde 74 puanla lider Napoli’nin üç puan gerisinde ikinci sırada.