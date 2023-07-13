İtalya başbakanı: Türkiye’nin AB üyeliği gündemde değil

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin gündemde olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Litvanya’daki NATO zirvesinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünün açılması durumunda İsveç’in NATO üyeliği konusunda önünü açacaklarını belirtti: “Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya’yla ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç’in de önünü açalım.”

Türkiye, ‘terörle ilgili endişelerden’ dolayı İsveç’in üyeliğini bekletiyordu. ‘İsveç’in NATO üyeliğine karşı Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği’ şartıysa ilk defa dillendirilmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini belirtse de geçen sene Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakatta böyle bir şartın olmadığını dile getirmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, iki konuyu birbirinden alakasız bulmuştu. Avrupa Komisyonu sözcüsü de Scholz’a benzer bir yorum yapmıştı.

Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili bir yorum da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den geldi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, NATO zirvesinde bir gazeteci Meloni’ye Erdoğan’ın AB şartı karşısında İtalya’nın nasıl bir tutum takınacağını sordu. Meloni, Türkiye’nin AB üyeliğinin gündemde olmadığını dile getirdi: “Bana kalırsa bu konu hala oldukça uzak. Bunu kesinlikle bir öncelik olarak değerlendirmeyen bizim pozisyonumuzun ötesinde, AB içinde de çeşitli zorluklar var.”

Ayrıca Meloni, AB’nin şu an Batı Balkanları da kapsayan genişleme süreci üzerinde çalıştığını vurgularken Türkiye’nin üyelik sürecininse ‘mevcut bağlamda gündemde yer bulmadığını’ belirtti.