İtalya, Airbnb’nin 779 milyon avrosuna el koydu

Kısa süreli konut kiralama şirketi Airbnb İtalya’da vergi kaçırmakla suçlandı. Şirketin 779 milyon avrosuna (yaklaşık 23 milyar 712 milyon lira) el konuldu.

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BBCTürkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Milano savcılığı, şirketin İrlanda’daki genel merkezinin 2017 ile 2021 yılları arasında 3,7 milyar avro (112,7 milyar lira) tutarındaki gelirinin yüzde 21’lik vergisini ödemediğini savundu.

Mali polis şirketin 779 milyon avrosuna el koydu.

Ayrıca verginin ödenmediği tarihlerde yöneticilik yapan üç kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.