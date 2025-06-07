İsveç'te çocuklarının diş sağlığını ihmal eden ebeveynlere hapis

İsveç’te çocuklarının diş sağlığını ihmal eden iki ebeveyne sekiz ay hapis cezası verildi.

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İsveç’in batısındaki Boras kentinde rutin diş hekimi kontrolünde bir çocuğun dişlerinde ileri derecede çürükler tespit edildi.

TRT Haber’in aktardığına göre bazı dişler o kadar kötü durumdaydı ki çekilmek zorunda kalındı.

Olayın ardından mahkeme, tıbbi kanıtlar ve uzman görüşlerine dayanarak ebeveynleri çocuklarına karşı ağır ihmalkarlıktan suçlu buldu. İki ebeveyn de sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bazı kesimler mahkemenin kararını ağır buldu. Sosyal hizmet temsilcileri, çocukların sağlığının her şeyin önünde geldiğini ve bu tür durumlarda sert önlemler alınmasının gerekli olduğunu savundu.