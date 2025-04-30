İsveçli gazeteci için 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tahliye kararı

Protestoları takip etmek için Türkiye’ye geldiğinde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan İsveçli gazeteci Joakim Medin’in tahliyesine karar verildi.

Ancak Medin ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla da tutuklu ve bu nedenle tahliye edilemeyecek.

Joakim Medin. Fotoğraf: AftonBladet

İsveç gazetesi Dagens ETC’nin dış haber muhabiri Medin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların ardından başlayan protestoları haberleştirmek için 27 Mart’ta İstanbul’a gelmiş ve gözaltına alınmıştı.

Gözaltı gerekçesi, Ocak 2023’te İsveç’in Stockholm şehrinde Erdoğan’ı temsilen bir maket asılarak yapılan eylemlerdi. O tarihlerde soruşturma başlatan Ankara başsavcılığı, 15 şüpheli belirlemiş, Medin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Medin, 28 Mart’ta ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

33 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu Medin’in davasının ilk duruşması bugün görüldü.

Duruşmayı Avrupa ve İsveç Parlamentosu’ndan isimler, bazı gazeteci örgütleriyle sendikalar, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve İsveç’in Ankara büyükelçisi takip etti.

‘Suçlu olsaydım Türkiye’ye gelmezdim’

MLSA‘nın aktardığına göre Medin savunmasında ‘maketle ilgili haberlerde Erdoğan’ı aşağılamak gibi bir amacının olmadığını, haberlerinin kamu yararına olduğunu, sadece gazetecilik yaptığını ve suçlu olduğunu düşünseydi Türkiye’ye zaten gelmeyeceğini’ söyledi.

Medin’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 11 ay yedi gün hapis cezası verildi.

Ceza ertelenerek Medin’in bu suçtan tahliyesine karar verildi.

Ancak Medin ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklu olduğu için cezaevinden tahliye edilemeyecek.