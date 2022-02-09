Diken

Yaramazlara biraz batar!

İsveç, Covid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı; Finlandiya sırada

İsveç Halk Sağlığı Ajansı, Covid-19’a yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre ajansın başkanı Karin Tegmark Wisell, ülkede bugün itibariyle Covid-19’a yönelik bütün kısıtlamaların kalktığını belirtti.


Devletin maliyeti nedeniyle Covid-19 testlerini sonlandırdığını aktaran Wisell, “Haftalık Covid-19 testlerinin devlete maliyeti 55 milyon dolar, aylık maliyetiyse 220 milyon dolar, bu nedenle testleri sonlandırdık” dedi.

Bugünden itibaren sadece sağlık çalışanlarının ücretsiz Covid-19 testi yaptırabileceğini kaydeden Wisell, kendi isteğiyle ülke dışına çıkmak için Covid-19 testi yaptıracakların ücretlerinin devlet ve sigortalar tarafından ödenmeyeceğini kaydetti.

İsveç ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerden istediği dijital seyahat kartı, aşı belgesi ya da test gibi önlemlerin hepsini bugün itibariyle sonlandırdı.

Halk Sağlığı Ajansı’nın verilerine göre İsveç’te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 244’e, vaka sayısı 2 milyon 354 bin 455’e yükseldi.

Finlandiya da 1 Mart’ta kaldırıyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede Covid-19’a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat’ta gevşetileceğini, 1 Mart’ta da kaldırılacağını söyledi.

Kuzey ülkelerinden ilk olarak Danimarka, 1 Şubat’ta Covid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırırken, Norveç de 19 Şubat’ta kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Danimarka, Omicron’a rağmen tüm kısıtlamaları kaldırdı

SON HABERLER

Elektrik faturalarına yeni düzenlemede dört formül

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın elektrik faturalarına düzenleme geleceğini söylemesinin ardından dört formül öne çıktı: Konutlar için kademeli tarife sınırının 230 kw’ye yükseltilmesi, esnafa yönelik yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim.

Meteoroloji’den 50 il için uyarı

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; batı illerinde yağışlı hava sona ererken, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Akdeniz’in iç kesimleri kar yağışlı, Karadeniz ve Akdeniz’in kıyı kesimleri ise sağanak yağışlı olacak.