İstismara direnirken dövülen kız çocuğunun durumu iyiye gidiyor

Kocaeli’de kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalışan kişiye direnirken başına taşla vurulması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki kız çocuğunun durumu iyiye gidiyor. Zanlı ise kendini ‘aklamak’ için genç kıza yardım ettiğini öne sürdü.

Gebze ilçesinde Afganistan uyruklu 20 yaşındaki A.M., 12 Temmuz’da 17 yaşındaki A.A.’ya dershaneden evine dönerken ağaçlık alanda istismarda bulunmaya çalışmış, direnen çocuğu dövmüştü. Zanlı gözaltına alınıp tutuklanırken, çocuk da hastaneye kaldırılmıştı.

DHA’ya konuşan çocuğun yakınları, Gebze’de özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren çocuğun tepki vermeye başladığını, sağlık durumunun daha iyiye gittiğini söyledi.

İfadesinde ne dedi?

Zanlı A.M.’nin de ifadesine ulaşıldı. Genç kıza tecavüz etmediğini söyleyen zanlı, yaralanan çocuğa yardım ettiğini savundu.

A.M.’nin savunması şöyle:

* Birkaç aydır Gebze ilçesindeyim. Pelitli Mahallesi’nde bulunan metruk binalarda kalıyorum. Olay günü alkol adım ve cami civarında dolaştığım sırada isminin sonradan A.A. olduğu tarafıma iletilen bayanı gördüm. Alkolün etkisiyle bayan hoşuma gitti. Beğendim ve gittiği yöne doğru arkasından takip ettim.

‘Boğazını sıktım’

* Tenha ve ağaçlık bir yere geldiğimizde arkadan yaklaşarak habersizce boğazını sıktım ve etkisiz hale getirmeye uğraştım. Aniden baygınlık geçirip yüz üstü yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Sürükleyip çalılık ve ağaçlık alana soktum. Pantolonunu çıkarttım. Çevreden sesler gelince pantolonunu giydirdim biraz uzaklaştım, sonra geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yüzünde sıcaklık ve ağzında köpük vardı. Çantasındaki ıslak mendille ağzını ve yüzünü sildim. Yarım saat ayıltmaya çalıştım, başaramayınca sırtıma alıp yol kenarına taşıdım.

* Yakın bir işyerinden bir şahıs geldi. Bir araç durdu, sağlık ekiplerine haber vermelerini istedim. Kalabalık olunca biri kızı tanıdı ve ailesine bilgi verdiler. Olup bitenleri kenardan izledim, hatta kız arabaya konulurken yardım ettim. Sonra kız götürülünce ben de olay yerinden uzaklaştım.

Pişmanmış!

* Pelitli’de oturan bir tanıdığım Afganistan uyruklu arkadaşımın yanına gittim ve akşam orada kaldım. Kendime çok kızıyordum, sinirle elimi aynaya hızlıca vurdum, ayna kırılarak camlar sol elimi kesti kendi kendime yarayı sardım. Saklandığım evde jandarma ekiplerince yakalandım. Elimi görünce ambulansla hastaneye götürdüler. Tedavi edilip karakola götürüldüm. Olay nedeniyle çok üzgün ve pişmanım, bu olaya her ne kadar kalkıştıysam da kaçabilecekken kaçmadım ve yardım çağırdım, kıza herhangi bir cinsel eylemde de bulunmadım. Sadece soyup tekrar giydirdim, pişmanım.