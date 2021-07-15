İstismara direnirken dövülen kız çocuğu yaşam savaşı veriyor

Kocaeli’de kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalışan kişiye direnirken başına taşla vurulması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki kız çocuğu, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Fotoğraf: DHA

Gebze ilçesinde Afganistan uyruklu 20 yaşındaki A.M., 12 Temmuz’da 17 yaşındaki A.A.’ya dershaneden evine dönerken ağaçlık alanda istismarda bulunmaya çalışmış, direnen çocuğun kafasına taşla defalarca vurmuştu. Zanlı gözaltına alınıp tutuklanırken, çocuk da hastaneye kaldırılmıştı.

DHA’nın haberine göre A.A.’nın tedavisi dördüncü güne girerken, durumu ciddiyetini koruyor.

Baba M.A., hastane kapısında güzel haber beklediğini belirterek her sabah doktorların kendisini bilgilendirdiğini belirtti.

M.A. şunları söyledi: “Kızım pilot olmak istiyordu o yüzden kızımı dershaneye yazdırmıştım oraya gidip geliyordu. Kızımın hayalleri, idealleri çok büyüktü ama biz maalesef kızımıza sahip çıkamadık. Bazıları, ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ diyor. Çok üzülüyorum ama ben yine de bize böyle diyenlerin de başına gelsin demek istemiyorum. Çünkü evladımın nefes alamayışı, şu anda can çekişmesi beni öldürüyor.”