İstismar mağduru kız çocuğu halen yoğun bakımda: Makine yardımıyla nefes alıyor

Kocaeli’de kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalışan kişiye direnirken başına taşla vurulması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki kız çocuğunun makineye bağlı olarak yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Gebze ilçesinde Afganistan uyruklu 20 yaşındaki A.M., 12 Temmuz’da 17 yaşındaki A.A.’ya dershaneden evine dönerken ağaçlık alanda istismarda bulunmaya çalışmış, direnen çocuğu dövmüştü. Zanlı gözaltına alınıp tutuklanırken, çocuk da hastaneye kaldırılmıştı.
A.A. Gebze’de bulunan hastaneden İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Baba M.A., kızının bilincinin kapalı olduğunu belirterek, makine yardımıyla nefes aldığını iyileşmesini beklediklerini söyledi.