İstihbarat raporu: Çin, Rusya’dan Ukrayna saldırısını ertelemesini istemiş

Çin’in Rusya’dan Ukrayna saldırısını Pekin Kış Olimpiyat Oyunları bitinceye kadar ertelemesini istediği iddia edildi.

Jinping (solda) ve Putin, Pekin’de buluşmuştu. (Fotoğraf: Reuters)

New York Times’ta yer alan habere göre, bazı ABD’li ve Britanyalı istihbarat yetkilileri, Çin’in şubat başlarında Moskova’dan Ukrayna’ya saldırı planını ertelemesini, olimpiyat oyunları bitene kadar beklemesini talep ettiği bilgilerine ulaştı.

ABD’li yetkililer, talebin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olimpiyat oyunlarının açılış töreni için Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’le Pekin’de bir araya geldiği sırada gelmiş olabileceğini iddia etti.

Haberde bir istihbarat raporunun kaynak gösterildi.

Haberde “Çin, 20 Şubat’ta olimpiyat oyunlarının kapanış törenini düzenledi. Ertesi gün, Putin daha fazla Rus askerinin Ukrayna’nın doğusunda isyancı kontrolündeki bir bölgesine girmesini emretti” dendi.

Çin’in Washington büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu ise söz konusu iddiaların, ‘hiçbir dayanağı olmayan spekülasyonlar ve suçlamalardan’ ibaret olduğunu söyledi.

Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları eleştirmiş, Rusya ve Ukrayna için ‘her iki tarafın meşru güvenlik endişelerini barındıran siyasi çözüm araması gerektiğini’ söylemişti.

Çinli yetkililer, Ukrayna’daki savaşla ilgili ‘işgal’, ‘saldırı’ sözcüklerini kullanmaktan kaçınmış, BM Genel Kurulu’nun dün Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırılarını kınayan bir kararı onayladığı oylamada çekimser kalan 35 ülkeden biri olmuştu.