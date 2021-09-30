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Yaramazlara biraz batar!

İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yaktı

Kayseri’de işten çıkartıldığı belirtilen kepçe operatörü, çalıştığı yerdeki iş makinesini yakıp, güvenlik kulübesini ateşe verdi.

Fotoğraf: AA

TÜİK aksini söylese de bağımsız araştırmacılar işsizliğin arttığını ve ekonomik göstergelerin kötüye gittiğini söylüyor.


Geçen hafta Şırnak’ta kömür ocağında çalışan işçi, parasını alamayınca kepçeyle işyerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar vermişti.

AA’nın haberine göre Kayseri’de Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün çalıştığı taşeron firmanın eski personeli H.K, kepçe operatörlüğü işinden çıkartılınca işyerine ait Oymaağaç Mahallesi’ndeki iş makinesini ateşe verdi.

H.K., daha sonra Germir Mahallesi’ndeki KASKİ’ye ait iş makinelerinin bulunduğu tesise gitti.

Burada iş makinelerinin yanına gitmesini engelleyen bekçiyi darp eden H.K., tesis girişindeki güvenlik kulübesini benzinle ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Tesise itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangınlarda iş makinesi ve kulübede maddi hasar meydana geldi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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