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Yaramazlara biraz batar!

İşten çıkarılan kapıcı apartmanı yaktı

Eskişehir’de işten çıkarılan kapıcı, kaldığı daireyi ateşe verdi. Yangın vanalarını da kapattığı iddia edilen kapıcı gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Yangın, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak üzerinde bulunan dört bloklu sitenin 11 katlı bir apartmanında saat 23.30 sıralarında başladı.


Büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kapıcı dairesi ve çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olaydan sonra kaçan 28 yaşındaki kapıcı yangın çıkardığını itiraf ederek, “İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım” dedi.

Gözaltına alınan görevli Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

‘Yangın vanalarını kapatmış’

Site yöneticisi Osman Emral, kapıcının yangın söndürme sistemindeki vanaları da kapattığını söyledi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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