İstanbul’un en yaşlı ağacı: Bizans’tan beri orada

İstanbul’un özellikle ormanlık alanlarında onlarca anıt ağaç bulunuyor. Bu ağaçlar arasında en yaşlısıysa Sarıyer Bahçeköy’deki 1300 yaşındaki Doğu Çınarı.

Fotoğraf: DHA

Anıt ağaçlar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı’nda uzman kişiler tarafından korunuyor.

Uygulama Ormanı’nda bulunan en yaşlı ağaç 1300 yıllık Doğu Çınarı. Bizans döneminden Cumhuriyet dönemine kadar birçok döneme tanıklık eden bu ağacın boyu 12, çapıysa dört buçuk metre. Ağacın gövdesinin içi ise, çürümeler nedeniyle boşalmış durumda.

DHA’ya konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Çoban şunları söyledi: “İstanbul’da bulunan anıt ağaçlar içinde en yaşlı olanı. Bu ağaç birçok tarihi olayın canlı tanıklarından biri. O yüzden çok değerli bir ağaç. Geçmişten günümüze birçok bilgiyi bünyesinde barındırıyor. Anıt ağaçların bakımları oldukça önemli. Bu ağacın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için, ağaç üzerinde bulunan hastalıklı kısımları temizlendi ve ilaçlandı.”

‘İnsanların ağacın çevresinde çok fazla dolaşmaması gerekiyor’

Ağaçlar yaş alırken içleri yavaş yavaş boşaldığını belirten Çoban şöyle devam etti: “Ağacı asıl besleyen şey dışında bulunan kambiyum tabakası. Bu ağaç için yoğun bir ziyaretçi talebi söz konusu. Aynı zamanda anıt ağaçların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için öncelikle ağaç üzerinde bireysel olarak yapılan bakım çalışmalarının yanı sıra, insanların ağacın çevresinde çok fazla dolaşmaması gerekiyor.

Çünkü ağacı besleyen kökler zamanla havalanamayacağı için ağacı besleyen kökler zarar görecektir. O yüzden çok yoğun insan ziyareti şu anda mümkün değil. Bizler bir ağacın yaşını belirlemek için ağacın yıllık halkalarını sayıyoruz.

Ancak böyle içi oyulmuş bir ağacın yıllık halkalarının tamamen sayılması mümkün değil. O yüzden belli bir kısımdan alınan örneklerdeki yıllık halkalar sayılıyor ve bu ağacın çapı ile ilişkiye getirilerek ağacın yaşı tahmini olarak ortaya çıkarılıyor.”