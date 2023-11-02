İstanbul’un ‘çok sesli’ müzik festivali yarın başlıyor

Zorlu PSM’nin ‘çok sesli festival’ mottosuyla bu yıl 3-4 Kasım’da 7’sini gerçekleştireceği ‘MIX Festival presented by %100 Müzik’ elektronikten indie müziğe, rapten dans müziğine kadar sevilen isimleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.
İstanbul’un sonbahardaki en önemli müzik etkinliği haline gelen MIX Festival, bu yıl da birçok farklı ismi ve tarzı sahnelerinde konuk edecek.
Müzikseverlere uzun süre unutamayacakları bir deneyim vadeden festivalin bu yıl öne çıkan isimleri şöyle: DJ setiyle sahne alacak olan ‘Röyksopp’, Avustralyalı synth-pop ikilisi ‘Two Another’, Fransa’dan ‘Kid Francescoli’, Belçikalı alternatif müzik ikilisi ‘Warhaus’, Hollanda’dan elektronik müziğin güncel ismi ‘Weval’ ve Türkiye’den ‘Flört’, ‘The Flabbies’, ‘Nalan’, ‘Aga B’, ‘Barış Demirel’.
Müzikseverleri zengin bir müzikal ve görsel deneyimle buluşturmaya hazırlanan festivalin bu seneki programıysa şu şekilde:
3 Kasım 2023
%100 Müzik Sahnesi
- Flört – 20:30
- Cosmic Crooner – 21:45
- Warhaus – 23:00
- Röyksopp (DJ Set) – 00:30
Mix Studio Sahnesi
- Douglas Dare – 19:00
- The Flabbies – 20:15
- Echt! – 21:30
- Isaac Delusion – 23:00
- Jayda G – 00:30
Converse Sahnesi
- Atakan Uysal – 18:00
- Aga B – 20:15
- La’l İlhan – 21:30
- Jtamul – 22:00
Led Performansları
- Live A/V : Circuit By Kaosmos & Ahura – 21:30
4 Kasım 2023 – MIX Festival presented by %100 Müzik
%100 Müzik Sahnesi
- Los Bitchos – 19:30
- Hedonutopia – 20:45
- Weval – 22:00
- Kid Francescoli – 23:30
Mix Studio Sahnesi
- Nalan – 20:00
- Kwoon – 21:15
- Benny Sings – 22:30
- Two Another – 23:45
- Zeynep Erbay – 01:00
Converse Sahnesi
- Ögem Yılmaz – 19:00
- Barış Demirel – 21:00
- All Stars Jam : Parham A.G, Denzi, İnsan Semih, Yabancı
Led Performansları
- Live A/V : Deepsea Challenger By Busrayok & BasicDisarm – 21:35
Festivalin biletlerine buradan ulaşabilirsiniz.