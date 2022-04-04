İstanbul’daki ‘ihaleye fesat karıştırma’ soruşturması: Eski Avcılar belediye başkanı dahil 11 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Küçükçekmece başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan Handan Toprak ve yedi aktif belediye personelinin de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece başsavcılığı, Avcılar Belediyesi’nin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, ‘kamuyu zarara uğrattığı’ iddia edilen 27 şüpheli hakkında 1 Nisan’da gözaltı kararı vermişti.

Polis ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ’daki operasyonlarda 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Altı şüphelinin de Aralık 2021’de düzenlenen benzer bir operasyonda tutuklandığı fark edilmişti.