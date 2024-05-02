İstanbul’da zam şampiyonu çocuk bluzu oldu

İstanbul’da nisanda fiyatı bir önceki aya göre en fazla artan ürün yüzde 48,27’yle çocuk bluzu, fiyatı en fazla düşen ürünse yüzde 40,88’le patlıcan oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisanda kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerdeki değişim oranlarını açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 155’inin fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 61 ürünün fiyatındaysa değişiklik olmadı.

Nisanda giyim harcamaları çocuk giyimi alt grubunda yer alan çocuk bluzu yüzde 48,27’yle fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Fiyatı artan ürünlerin bazıları şöyle:

Kadın iç çamaşırı yüzde 44,76

Kadın bluzu yüzde 44,32

Erkek iç çamaşırı yüzde 36

Kadın elbisesi yüzde 34,39

Mektup gönderim ücreti yüzde 33,33

Kadın eteği yüzde 27,5

Çocuk çorabı 26,63

Limon yüzde 25,21

Erkek pantolonu yüzde 21,74

Soğan yüzde 21,58

Nisanda gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patlıcan, yüzde 40,88 azalarak fiyatı en fazla ucuzlayan ürün oldu.

Fiyatı azalan ürünlerin bazıları şöyle: