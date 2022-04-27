Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 28 kişi gözaltında


İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik sekiz ilçede düzenlenen operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Çoğunluğu Fatih ilçesinde bulunan adreslerde 28 kişi gözaltına alındı.

SON HABERLER

Fransa’dan ehven-i şer dersleri…

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine, orada 6 yıldan fazla yaşamış bir göçmen olarak biraz daha farklı bir yerden bakacağım; Fransa’daki bu seçimleri aşırı sağ kazandı.

Suskunluk, korku, tekerrür ve haysiyet…

Korku son derece insanî bir duygu, ha keza endişe, günün ve geleceğin kaygısı, çoluk çocuk, ekmek parası; buna mukabil, korkunun da bir ölçüsü olmalı, çok şey istemek midir bu. Her konumlanmayı, tercihi, tutumu ‘duygularla’ açıklamak akıl kârı değil, korkarken, endişe duyarken işi onursuzluğa vardırmamalı ve aklı başında herkesin, endişe ile oportünizm arasındaki farktan haberdar olduğu da, bir zahmet hesaba katmalı.