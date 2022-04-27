İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 28 kişi gözaltında

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik sekiz ilçede düzenlenen operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çoğunluğu Fatih ilçesinde bulunan adreslerde 28 kişi gözaltına alındı.