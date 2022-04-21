İstanbul’da TÜGVA ofisi yakınında patlama: EYP parçaları bulundu

İstanbul’da Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) binasının yanında patlama meydana geldi. Valilik, el yapımı patlayıcı (EYP) parçası bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraflar: AA

Gaziosmanpaşa ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi’nde beş katlı binanın yanında bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın camları kırıldı.

Binanın ilk iki katında TÜGVA ofisi yer alıyor.

İstanbul valiliği, konuya dair şu bilgiyi verdi: “Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”