İstanbul’da suya zam geldi

İstanbul’da kullanım miktarına göre konutta yüzde 53’e, iş yerinde yüzde 60’a varan oranlarda zam yapıldı.
İBB Meclisi Saraçhane’deki belediye binasında toplandı.
AA’nın haberine göre kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.
Mecliste oylanan suya zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.
Buna göre İstanbulluların yüzde 85’inin kullandığı 0-15 metreküp arası birinci kademede su birim fiyatına yüzde 36 zam geldi. Böylece bu birimin fiyatı 23.72 TL’den 32.28 TL’ye çıktı.
Diğer artışlar şöyle:
İkinci kademe (30 metreküpe kadar): 34,14 liradan yüzde 44 zamla 49,17 liraya.
Üçüncü kademe (51-100 metreküp arası): 46,49 liradan yüzde 53 artışla 71,10 liraya.
İş yerlerindeki tarife
İş yerlerindeki fiyatlarsa şöyle:
Birinci kademe (0-40 metreküp arası): 62,14 liradan yüzde 36 zamla 84,51 liraya.
İkinci kademe (16-50 metreküp): 71,88 liradan yüzde 44 zamla 89,49 liraya
Üçüncü kademe (51-100 metreküp): 71,88 liradan yüzde 53 zamla 109,98 liraya.
Dördüncü kademe (101 ve üzeri metreküp): 71,88 liradan yüzde 60 zamla 114,99 liraya.