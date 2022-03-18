İstanbul’da ‘siber’ dolandırıcılık operasyonu: 11 milyon liralık vurgun yapılmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çok sayıda adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan çete üyelerinin kendilerini asker ve polis olarak tanıtarak dolandırdığı belirlendi.
Bugüne kadar yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık suçu işleyen çeteye yönelik, aralarında Şanlıurfa ve Gaziantep’in de bulunduğu dokuz ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çetenin lideri olduğu belirtilen bir kişi, Fatih’te baskın yapılan adreste gözaltına alındı.