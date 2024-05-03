İstanbul’da sabaha karşı 1 Mayıs operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da sabaha karşı yapılan 1 Mayıs operasyonlarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 47 kişinin gözaltına alındığını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ysa gözaltı sayısının 29 olduğunu belirtti.

Fotoğraf: X

ÇHD, 47 kişinin bugün sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alındığını duyurdu. Daha sonra Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlarda 29 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sol Parti, Halkevleri, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi, Devrimci Gençlik Dernekleri, Devrimci Hareket, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Öğrenci Faaliyeti resmi X hesaplarında üyelerinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

ÇHD İstanbul Şubesi X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“1 Mayıs’ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet’e geçeceğiz. AYM kararını ihlal edenler hukuktan bahsedemez! Yaşasın 1 Mayıs!”

Yerlikaya: 29 gözaltı

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada 29 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltı gerekçesinin de ‘polise taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahale‘ olduğunu duyurdu.

GEREĞİ YAPILDI – 13 A



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için SARAÇHANE Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 2️⃣9️⃣ şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı.



Kamera… pic.twitter.com/IvXNAVXEvn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2024

Taksim 1 Mayıs alanıdır, Taksim için mücadele etmek meşrudur!



1 Mayıs gerekçesiyle yapılan operasyonlar ve gözaltılar hukuksuzdur. 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek suç değil, haktır! — Halkevleri (@Halkevleri) May 3, 2024