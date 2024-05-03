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İstanbul’da sabaha karşı 1 Mayıs operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da sabaha karşı yapılan 1 Mayıs operasyonlarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 47 kişinin gözaltına alındığını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ysa gözaltı sayısının 29 olduğunu belirtti.

Fotoğraf: X

ÇHD, 47 kişinin bugün sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alındığını duyurdu. Daha sonra Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlarda 29 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.


Sol Parti, Halkevleri, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi, Devrimci Gençlik Dernekleri, Devrimci Hareket, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Öğrenci Faaliyeti resmi X hesaplarında üyelerinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

ÇHD İstanbul Şubesi X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“1 Mayıs’ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet’e geçeceğiz. AYM kararını ihlal edenler hukuktan bahsedemez! Yaşasın 1 Mayıs!”

Yerlikaya: 29 gözaltı

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada 29 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltı gerekçesinin de ‘polise taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahale‘ olduğunu duyurdu.

https://twitter.com/solpartistanbul/status/1786236434979934669

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