İstanbul’da okul inşaatında askeri mühimmat çıktı

Bugüne kadar uyguladığımız ekonomi modeli, tamamen fazla üretim ve hiç durmadan tüketmek üzerine dayalıydı. Tekstil çöpleri, önüne geçilemeyen gıda atıkları ve okyanusları bile kaplayan plastik atıklar doğrudan bu ekonomi modelinin sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise iklim kriziyle hayatımıza giren problemleri çözmek adına yeni bir üretim ve tüketim modeline ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bu noktada ortaya çıkan “döngüsel ekonomi” bizi ve gezegenimizi bir nebze olsun rahatlatabilir.