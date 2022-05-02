İstanbul’da nisanda zam şampiyonu takım elbise

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kentte nisan ayı enflasyonuna göre, fiyatı en çok artan ürün yüzde 64,92’yle takım elbise oldu. Fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 37,3’la bezelye.

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İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 üründen 161’inin perakende fiyatı arttı, 17 ürünün fiyatı düştü, 64 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Takım elbiseyi soğan takip etti

AA’nın haberine göre, nisan ayında takım elbise yüzde 64,92’yle fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 61,76’yla kuru soğan, yüzde 60,99’la eşofman, yüzde 49,92’yle şehir şebeke suyu, yüzde 49,24’yle toz şeker ve yüzde 49,04’le kadın elbisesi olarak belirlendi.

Bezelye üçte bir ucuzladı

Geçen ay bezelye yüzde 37,3 düşüşle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Kabak yüzde 18,17, domates yüzde 11,65, ıspanak yüzde 8,07, turp yüzde 7,09 arttı.

Fiyatı azalan diğer ürünler yüzde 26,77’yle maç bileti, yüzde 21,04’le salatalık, yüzde 12,85’le kabak ve yüzde 5,14’le bakla olarak kayıtlara geçti.