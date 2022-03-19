İstanbul’da motokuryeler yarın trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 10:00’dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

Gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Cuma günü başlayan yağışların yarın öğleden sonra sona ereceği tahmin ediliyor. Önlemler kapsamında okullar tatil edilmiş, motokuryerlerin de trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, “20 Mart Pazar günü 10.00’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum” dedi.