İstanbul’da ‘kilometre’ dolandırıcılığı

İstanbul’da, satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürüp tekrar satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 17 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir’de satın aldıkları araçların yüksek kilometrelerini, çalıştıkları oto-elektronik dükkanında düşürüp internet üzerinden tekrar sattan 25 kişiyi gözaltına aladı.
Savcılık, şüphelilerin 17’sini tutuklama, sekizini adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Nöbetçi hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda kara verdi.