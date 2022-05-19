İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘sözcülük’ makamını kaldırmasının arkasında, Kılıçdaroğlu’nun bir süredir dile getirdiği beklentinin olduğu öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi isimlerin davet edilmesi ve geziden verilen fotoğraflar tartışma konusu olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tartışmaların ardından yaptığı “Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır” açıklaması tepkileri daha da büyütmüştü. Tepkiler devam ederken, İmamoğlu önce “Vız gelir tırıs gider” demiş, daha sonra özür dilemişti.

Yaşananların ardından Murat Ongun’un başında bulunduğu İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığını bizzat İmamoğlu açıkladı.

Kılıçdaroğlu istemiş

CHP’li kaynaklardan, kararın perde arkasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süredir devam eden beklentisinin olduğu öğrenildi.

Diken’e konuşan CHP’li kaynakların aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun Ongun’a ve İBB Sözcülüğü birimine karşı rahatsızlığı yeni değil. Kılıçdaroğlu bir süredir hiçbir CHP’li belediyede bulunmayan bu birime son verilmesi ve Ongun’un görevden alınması gerektiği fikrini taşıyordu. Bu fikrini yer yer İmamoğlu’na iletse de Kılıçdaroğlu’nun bu beklentisi bir süre yerine getirilmedi.

Son yaşanan krizi genel merkez olarak yorum yapmadan izleyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerde bu talebini kesin bir dille bir kez daha tekrarladı. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeler ile kaynakların tabirine göre ‘ara yol’ bulundu ve uygulamaya konuldu. Ongun ‘daha az görünür’ olacağı bir göreve aktarılarak hem kamuoyundaki tepkinin dindirilmesi hem de Kılıçdaroğlu’nun beklentisinin karşılanması sağlandı.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelerde, İmamoğlu’nun Ongun için “Kıymetli ve çalışkan bir çalışma arkadaşım” dediği, Kılıçdaroğlu’nun ise “Halkla ve basınla ilişkiler hata kabul etmez” dediği de iddia edildi.

CHP lideri tartışmalardan rahatsız

Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP liderinin ayrıca en büyük rahatsızlığının bu süreçte partinin ‘kişiler üzerinden’ yürüyen tartışmalar ile gündeme gelmesi. Kılıçdaroğlu, geçmişte İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın seçim sürecini anlattığı “Kahramanın Yolculuğu” isimli kitabından rahatsızlık duyduğunu hatırlatan bir partili şunları söyledi: “Genel başkanımız bireyler üzerinden gelişen durumlara karşı çok hassas. Geçmişte de bir kitap konusu olmuştu ve orada da örgütlerin önemini hatırlatmıştı. Rüzgâr CHP’den yana eserken, konuşulması gerekenin bireyler değil parti ve politikalarımız olması gerektiğini düşünüyor. Bakın geçtiğimiz hafta yalnızca bir ismi konuştuk, genel başkan bu konuda yorum yapmayarak da aslında belirttiğim tavrı hatırlattı.”

Kılıçdaroğlu’nun bu beklentisinin yerine getirilmesinin CHP Genel Merkezi’nde de olumlu karşılandığı belirtiliyor. CHP’li kurmaylar, uzun süredir İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında bir rekabet izlenimi oluştuğunu, bu gelişme ile bunun da aşılacağını düşünüyor.

Öte yandan partililere göre ise Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na ‘hâlâ’ büyük önem veriyor. İmamoğlu’nun yıpratılmasına gönlü razı olmayan Kılıçdaroğlu’nun Ongun tavrı aynı zamanda İmamoğlu’nu da korumaya yönelik.