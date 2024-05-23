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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD’e düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

İstanbul’da başsavcılık 13 şüphelinin IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiğini tespit ederek gözaltı kararı verdi.


Polis 13 zanlıyı yakaladı.

Sekiz ilde IŞİD operasyonu: 24 gözaltı

Dokuz ilde IŞİD operasyonu: 28 gözaltı

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Akşam Postası / 23 Mayıs 2024

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