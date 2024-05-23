İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD’e düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da başsavcılık 13 şüphelinin IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiğini tespit ederek gözaltı kararı verdi.
Polis 13 zanlıyı yakaladı.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da, terör örgütü IŞİD’e düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da başsavcılık 13 şüphelinin IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiğini tespit ederek gözaltı kararı verdi.
Polis 13 zanlıyı yakaladı.
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