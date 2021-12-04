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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda, 10 kişiyi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.


Söz konusu soruşturma kapsamında, yedi ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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