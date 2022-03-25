İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında dokuz ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 10 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.