İstanbul'da hükümlüler 35 okulda temizlik yaptı

İstanbul’da Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün başlattığı projeyle kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen hükümlüler, 35 okulda onarım ve temizlik yaptı.

Fotoğraf: Sabancı Vakfı

Müdürlüğün açıklamasına göre öğrencilerin okullarda olmadığı yarıyıl tatilinde temizlik, çevre düzenlemesi ve onarım işleri, görevli infaz ve koruma memurlarının denetiminde tamamlandı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve beraberindeki heyet, Avcılar’daki Sabancı 50’inci Yıl Anadolu Lisesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi ve hükümlülere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Projeyle Küçükçekmece ve Avcılar’daki 35 okulun temizliği yapıldı.

Hükümlülerin topluma verdikleri zararı kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışarak telafi etmeleri ve toplumda üretken bireyler olarak yerlerini almaları projeyle amaçlanıyor.