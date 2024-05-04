İstanbul’da ekmeğin 15 lira olması bekleniyor

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul’da ekmeğin 15 lira olacağını söyledi.

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Fırıncılar girdi maaliyetlerindeki artış nedeniyle ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor.

ANKA’ya konuşan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 15 Mayıs’tan sonra İstanbul’da ekmeğe zam geleceğini duyurdu.

Kolivar’ın maliyetlerin her gün arttığına dikkat çekerek şunları dedi:

“Ayın 15’inden itibaren İstanbul’da ekmeğin kilosu 60 lira. Ama bu bazı bölgelerde yani böyle fakir olan bölgelerde de 50 lira ile 60 lira arası değişecek.

Mesela o bölgelerde 250 gram ekmek 12,5 lira olacak. Ama alım gücü yüksek olan, kiraların fazla olduğu Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar gibi merkezi yerlerdeki ilçelerde 250 gram 15 lira olacak.”

Kolivar, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlıgı’ndan olumlu görüş alınması zorunluluğuna ilişkin karara da tepki gösterdi.

Kararın hukuka aykırı olduğu belirterek iptal edilmesi için Danıştay’a başvurduklarını söyledi.