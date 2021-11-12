İstanbul’da dönüşüme girecek binalar için plan tadilatı

İstanbul’da yıkılıp yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin kasım ayı toplantısında, daha önce 15 ilçe için alınan imar planı tadilatı kararı 23 ilçe için daha kabul edildi. Karar dışında kalan Kadıköy için de önümüzdeki haftalarda plan tadilatı kararı alınacak.

İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün talebi üzerine bölge ve uygulama planlarına ilave edilen plan notlarıyla, İstanbul’da afet riskine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümün hızlandırılması ve riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemeye göre,