İstanbul’da Daltonlar’a operasyon: 14 kişi yakalandı

İstanbul’un yedi ilçesinde düzenlenen Mahzen-37 operasyonlarında organize suç örgütü Daltonlar üyesi 14 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Daltonlar üyesi 14 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar sonucunda bir adet AK-47 uzun namlulu tüfek, üç adet tam otomatik tabanca, iki adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesi el geçirildi.