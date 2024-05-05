İstanbul’da beş bungalov ev havuzuyla çalındı

İstanbul Çatalca’da bir bungalov sitesinde projeyi yapan kişiyle bungalov sahibi arasında anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın ardından bungalov sahibi sitedeki bütün evleri kamyona yükleyip götürdü.

Fotoğraf: TRT Haber

TRT Haber‘in haberine göre Çatalca’da bir araziye beş bungalovdan oluşan butik bir site yapıldı. Proje sahibi gerekli peyzaj düzenlemelerini yaptıktan sonra bungalovları sattı. Daha sonra bungalov sahiplerinden biriyle site sahibi alacak meselesi yüzünden tartıştı. Ev sahibi tartışmanın ardından sitedeki bütün bungalov evleri havuzlarıyla beraber yerinden söktü ve kamyona yükleyip götürdü.

Site sakinleri olayı jandarmaya ihbar etti. Ekipler sitedeki hırsızlıkla ilgili incelemelerine devam ediyor.

Ev sahiplerinden Enis Onat’sa olayla ilgili şunları söyledi:

“Burayı ben yaklaşık bir sene önce almıştım. Burası beş ev olan butik bir siteydi ve çok güzel bir konseptti. Bir gün komşularımızdan birisi beni arayarak evlerin söküldüğünü söyledi. Biz gelip baktığımızda havuzların tesisatlarına kadar çalındığını gördük. Biz bu evleri alırken en büyük nedeni kapı numarasının olmasıydı, kapı numarası olması demek resmi olması demekti. Nasıl sizin şehir içinde bir eviniz varsa, burayı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapanlardan birisi buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Biz şikayetçi olduk, inşallah hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz.”