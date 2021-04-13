İstanbul’da ‘belediye başarısı’nda AKP ile CHP kafa kafaya

ORC Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da en başarılı bulunan 10 belediye başkanının beşi AKP’li, dördü CHP’li.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma şirketi, 19 Mart-7 Nisan 2021 tarihlerinde, 30 büyükşehirde, en az 25 bin seçmenin yaşadığı tüm ilçelerde toplamda 27 bin 160 kişiyle görüşerek anket hazırladı.

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Buna göre, en başarılı 10 ilçe belediyesinden dördü AKP’ye, üçü CHP’ye, ikisi MHP’ye, biri de İYİ Parti’ye ait. İlk sırada Ankara’nın Mamak ilçesinin belediye başkanı Murat Köse var.

İstanbul’un ilçelerinde, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken en başarılı bulunan isim. İkinci sırada CHP, üçüncü sırada MHP var. İlk 10’da beş AKP, dört CHP, bir de MHP’li belediye başkanı var.

ORC’nin araştırmasından çıkan diğer sonuçlar şöyle: