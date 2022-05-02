İstanbul’da bayram tatilinin ilk günü trafik yoğunluğu

İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklar boşken akşam saatlerinde yoğunluk haritası kırmızıya büründü.
İstanbul trafiği, Ramazan Bayramı’nın ilk gününün sabah saatlerinde sakindi.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası’nda saat 09:00’da yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü. Ancak akşam saatlerinde İstanbul bilindik yoğunluğuna ulaştı.
Bayram ziyaretlerinin başlaması ve ziyaretlerden dönüş nedeniyle yoğunluk yüzde 65’e kadar çıktı.
Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte D-100 ve O-2 karayollarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
D-100 Ankara istikametinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.