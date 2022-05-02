Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da bayram tatilinin ilk günü trafik yoğunluğu


İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklar boşken akşam saatlerinde yoğunluk haritası kırmızıya büründü.

Fotoğraf: AA

İstanbul trafiği, Ramazan Bayramı’nın ilk gününün sabah saatlerinde sakindi.


İBB Trafik Yoğunluk Haritası’nda saat 09:00’da yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü. Ancak akşam saatlerinde İstanbul bilindik yoğunluğuna ulaştı.

Bayram ziyaretlerinin başlaması ve ziyaretlerden dönüş nedeniyle yoğunluk yüzde 65’e kadar çıktı.

Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte D-100 ve O-2 karayollarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 Ankara istikametinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

SON HABERLER