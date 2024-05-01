İstanbul’da 1 Mayıs ablukası: 210 gözaltı

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde Taksim’e gitmek isteyen işçilere polis müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 210 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı çevresiyle İstiklal Caddesi’ne çıkan sokaklar ve caddelerle kentin birçok noktasını ablukaya aldı.
Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 210 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
TRT Haber’in aktardığına göre gözaltılardan bazılar şöyle:
* Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) üyeleri taşıdıkları pankartlar ve flamalarla Beşiktaş’ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı’na çıkmak istedi. Polis, bulvara çıkışlara izin vermedi ve 20 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
* Şişli Darülaceze Caddesi’nde toplanan bir grup Taksim’e yürümek istedi. Polis 11 kişiyi gözaltına aldı.
* Kurtuluş’tan Taksim’e çıkmaya çalışan Umut-Sen üyelerine de polis müdahale etti, 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
* Dolapdere’den Taksim’e ilerlemek isteyen bir grubu polis uyardı. Dağılmayan gruptan beş kişi gözaltına alındı.
* Okmeydanı’nda çeşitli sendika üyelerinden oluşan altı grup da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde toplanmaya çalıştı. Polis gruplara müdahale etti, gözaltına aldığı kişileri emniyete götürdü.
* Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi’nde de yürüyen dört kişi gözaltına alındı.