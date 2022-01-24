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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul valisi: Yola çıkmak için bekleyen sürücülere izin veremiyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz” dedi.

İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştı.


Kar yağışının sürmesi üzerine vali Yerlikaya, Twitter’dan, “Bu sabah 08:20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz” dedi.

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