İstanbul valisi adil bölüşüm öneriyor: İhtirasların sınırsız olduğunu gördük

İstanbul Valisi Davut Gül, adil bölüşüm olmadığında ticaret savaşlarının ortaya çıkabildiğini söyledi: “Kaynaklar sınırlı ama ihtiyaçların değil, ihtirasların sınırsız olduğunu gördük.”

Fotoğraflar: İstanbul Valiliği

Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen zirveye 50 ülkeden 300’ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen, inanç önderi ve iş insanı katıldı.

Bu yılın temasıysa ‘Daha İnsancıl Bir Dünya – Yaşanabilir Bir Dünya İçin Diyalog’ olarak belirlendi.

Zirvenin açılışında konuşan Gül, ekonomide adil bölüşüm olmadığında ortaya çıkan sorunların birisinin de ticaret savaşları olduğunu söyledi.

Vali bunun adil bölüşüm ve diyalogla çözülebileceğini belirterek şöyle konuştu:

“Ekonomiyle ilgili hep konuşulan ‘kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız’. Evet kaynaklar sınırlı ama ihtiyaçların değil, ihtirasların sınırsız olduğunu gördük.

Adil bir paylaşımla kaynakların verimli kullanılmasıyla bize öğretilen, bize dayatılan bu kavramın da aslında çok bir şey ifade etmediğini görmüş olacağız.”

‘Türk ihracatçısı olarak biz çok farklıyız’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci’nin de ‘Türk ihracatçısının çok farklı olduğu’nu öne sürdüğü konuşması şöyle:

* Bugün dünyanın 200’den fazla ülkesine ihracat yapan bir kurumun temsilcisiyim. Dünyanın her yerini geziyoruz.

* Burada şunu çok rahat görebiliyoruz: Türk ihracatçısı olarak biz diğerlerinden kesinlikle çok farklıyız. Çünkü çok ciddi bir geçmişimiz ve birikimimiz var.

* Bu coğrafyalarda çok farklı medeniyetler yaşamış. Her geçip giden bu coğrafyaya bir şeyler bırakmış. Bu bırakılan bilgiyi analiz edip kendimize çok daha doğru yollar ve kanallar çizebiliriz. Bu tip organizasyonların da en büyük çıktısı bu olmalıdır.