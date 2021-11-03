İstanbul Valiliği’nden sis uyarısı

Önümüzdeki haftaya kadar Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sis bekleniyor. İstanbul Valiliği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı sosyal medyadan uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

8 Kasım’a kadar sürecek

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Marmara ve Ege bölgeleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.



Bugün başlayacak sis ve pusun, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği’nden uyarı

Sosyal medyadan uyarı da bulunan İstanbul Valiliği, şunları kaydetti: “Bölgemizde 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”